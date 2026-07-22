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Царьград

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Как не остаться без еды зимой: советы диетолога по заготовкам

Как не остаться без еды зимой: советы диетолога по заготовкам

Врач‑диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты стоит заготовить летом, чтобы обеспечить себя полезными запасами на холодный период.

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