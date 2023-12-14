Экс-главком НАТО Ставридис: США отвернулись от Украины из-за провала ВСУ

Итоги контрнаступления Вооруженных сил Украины разочаровали США. Белый дом отвернулся от президента Владимира Зеленского, заявил телеканалу MSNBC адмирал ВМС США в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис.
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