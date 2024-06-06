Эксперт по призыву об отправке мигрантов-уклонистов на СВО: «Будет ли толк – время покажет»

Рейды правоохранителей выявили, что мигранты не спешат становиться на воинский учет. Накануне тюменские СМИ выяснили, что часть уклонистов подписывают контракт на военную службу и отправляются на спецоперацию.
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