Лобода и Плетнёва выступили на закрытом празднике в Алматы

В Алматы прошло закрытое корпоративное мероприятие с участием Светланы Лободы и Анны Плетнёвой. Артистки дали совместный концерт в парке у отеля Swissotel, отмечая особый праздник для семьи состоятельных бизнесменов из Грузии.
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