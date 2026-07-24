Лобода и Плетнёва выступили на закрытом празднике в Алматы

В Алматы прошло закрытое корпоративное мероприятие с участием Светланы Лободы и Анны Плетнёвой. Артистки дали совместный концерт в парке у отеля Swissotel, отмечая особый праздник для семьи состоятельных бизнесменов из Грузии.