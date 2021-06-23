Вести Кузбасс

8 подписчиков

В Кемерове состоялась премьера фильма о Вере Волошиной «Так хочется жить»

В Кемерове состоялась премьера фильма о Вере Волошиной «Так хочется жить»

Не вернулась с Великой Отечественной кемеровчанка Вера Волошина. Сегодня в областном центре состоялась премьера художественного фильма о партизанке «Так хочется жить».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх