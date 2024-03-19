Дубль Овечкина помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2, российский российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин оформил дубль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии