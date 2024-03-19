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Парламентская газета

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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2, российский российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин оформил дубль.

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