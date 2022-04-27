Музей Победы присоединился к акции «День в музее»

Музей Победы станет участником благотворительной акции «День в музее». В ее рамках военнослужащие и члены их семей, ветераны, волонтеры, представители молодежных организаций и многодетные семьи смогут бесплатно посетить залы и экспозиции музея.
Музей Победы станет участником благотворительной акции «День в музее». В ее рамках военнослужащие и члены их семей, ветераны, волонтеры, представители молодежных организаций и многодетные семьи смогут бесплатно посетить залы и экспозиции музея.
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