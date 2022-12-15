Власти Венгрии начали переговоры с Катаром о поставках газа

Венгрия подписала с Катаром контракт о начале переговоров по поставкам газа. Такой информацией поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто после завершения переговоров с катарским министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Венгрия подписала с Катаром контракт о начале переговоров по поставкам газа. Такой информацией поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто после завершения переговоров с катарским министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
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