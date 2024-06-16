Ветеран группы антитеррора объяснил, почему стал возможен захват заложников в ростовском СИЗО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня, ФедералПресс. Захват сотрудников ФСИН в ростовской колонии был вполне вероятен, так как многие заключенные имеют хорошую физическую подготовку, а сотрудники колонии зачастую ходят без оружия.
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