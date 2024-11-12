Выплата накопленных дивидендов не является приоритетом для «Русагро»Компания «Русагро» продемонстрировала существенное снижение рентабельности из-за снижения урожайности и меньших объемов переходящих остатков в сельскохозяйственном сегменте, а также за счет уменьшения продаж в сахарном сегменте.
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