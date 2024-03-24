Всего за месяц до своего 59-летия умер актер Игорь Булатов

Актер Игорь Булатов, известный своей жизнерадостностью, оптимизмом и страстью к искусству, скончался, как сообщает некролог, опубликованный Амурским областным театром драмы, скончался в субботу 23 марта в возрасте 58 лет .
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