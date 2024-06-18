"Нодон синмун": КНДР считает честью сражаться плечом к плечу вместе с Россией

КНДР считает честью сражаться плечом к плечу вместе с РФ за защиту международной справедливости. Об этом сообщается в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун".
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