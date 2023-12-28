Годовой запал: главные успехи и неудачи нашего спорта

Уходящий год стал для нашего спорта неоднозначным. «Железный занавес» перед международными соревнованиями вроде бы пропал, но вернуться к привычному ритму выступлений практически никто из наших атлетов так и не смог.
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