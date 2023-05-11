Украинские боевики обстреляли село в Горловке ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Озеряновку. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).