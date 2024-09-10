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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Всего 69 игроков смогли получить все достижения в Concord – это в десятки раз мен...

Всего 69 игроков смогли получить все достижения в Concord – это в десятки раз мен...

Всего 69 игроков смогли получить все достижения в Concord – это в десятки раз меньше, чем в Astro BotСервера скандального многопользовательского шутера официально закрылись в прошлую пятницу, и, похоже, на этой неделе уже никто особо не переживает о судьбе проекта.

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