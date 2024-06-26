Азамат Конов принял участие в семинаре межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Южному федеральному округу

21 июня 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в мероприятии, проводимом Межрегиональным управлением Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Южному федеральному округу, на тему: «Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».