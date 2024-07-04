Курьером, спасшим ребёнка, которого пытался увести неизвестный мужчина в Москве, оказался омич. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором странный мужчина ведет за руку мальчика.
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Курьером, спасшим ребёнка, которого пытался увести неизвестный мужчина в Москве, оказался омич. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором странный мужчина ведет за руку мальчика.