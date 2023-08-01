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Зарема о Бонгонда: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» явно выделяется без рассказов об адаптации?»

Ранее появилась информация о возможном введении Fan ID на матчах Фонбет Кубка России по инициативе МВД, однако РФС опроверг эту информацию.

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