Судебные приставы разыскивают женщину, задолжавшую по алиментам более 3 миллионов

Судебные приставы объявили в розыск Яшкину Ирину Александровну, 1969 года рождения, которая задолжала свыше 3 миллионов рублей по алиментам на своих детей: сына 2002 года рождения и дочь 2007 года рождения.
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