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Как выглядел Мэттью Перри за неделю до смерти: последние фото звезды сериала «Друзья»

Как выглядел Мэттью Перри за неделю до смерти: последние фото звезды сериала «Друзья»

Мир скорбит в связи с кончиной знаменитого голливудского актера Мэттью Перри. Звезду сериала «Друзья» нашли мертвым в джакузи — по странному стечению обстоятельства последнее фото, которое он публиковал, тоже было сделано там.

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