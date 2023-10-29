Как выглядел Мэттью Перри за неделю до смерти: последние фото звезды сериала «Друзья»

Мир скорбит в связи с кончиной знаменитого голливудского актера Мэттью Перри. Звезду сериала «Друзья» нашли мертвым в джакузи — по странному стечению обстоятельства последнее фото, которое он публиковал, тоже было сделано там.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии