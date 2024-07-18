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Армия РФ уничтожает опорники националистов в пригородах Часова Яра

Армия РФ уничтожает опорники националистов в пригородах Часова Яра

Положение украинской войсковой группировки в ДНР продолжает стремительно ухудшаться. Наряду со сложностями, которые испытывает командование ВСУ при обороне Торецка, серьезные проблемы появились у националистов и в Часовом Яре.

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