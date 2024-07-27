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А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

Кстати. Листая старые страницы  2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат В Российской Армии примерно миллион солдат.

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