Европа не успевает производить оружие в темпе войны на Украине — Euractiv

Европейский ВПК не успевает производить оружие в темпе войны на Украине, сообщает Euractiv. По данным издания, многие оборонные программы в ЕС рассчитаны на 5–10 лет, из-за чего отдельные системы могут устареть ещё до завершения всех согласований и запуска производства.