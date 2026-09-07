Европа не успевает производить оружие в темпе войны на Украине — Euractiv

Европейский ВПК не успевает производить оружие в темпе войны на Украине, сообщает Euractiv. По данным издания, многие оборонные программы в ЕС рассчитаны на 5–10 лет, из-за чего отдельные системы могут устареть ещё до завершения всех согласований и запуска производства.
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