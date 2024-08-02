Где чаще всего страдают лодки – в порту или в «море»?

Эксперты СК «Согласие» проанализировали происшествия, происходившие с застрахованными в компании судами с 2017 года по наши дни и выяснили, что 95% страховых случаев происходят после выхода судна из порта, и только 5% во время стоянки.
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