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Где чаще всего страдают лодки – в порту или в «море»?

Где чаще всего страдают лодки – в порту или в «море»?

Эксперты СК «Согласие» проанализировали происшествия, происходившие с застрахованными в компании судами с 2017 года по наши дни и выяснили, что 95% страховых случаев происходят после выхода судна из порта, и только 5% во время стоянки.

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