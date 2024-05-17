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LEGO Horizon, первый кадр фильма по Silent Hill, новая игра Valve, релиз Ghost of Tsushima на ПК…

LEGO Horizon, первый кадр фильма по Silent Hill, новая игра Valve, релиз Ghost of Tsushima на ПК…

В Steam вышла ПК-версия Ghost of Tsushima, судя по отзывам порт удался, разве что мультиплеер в 180 странах недоступен; некто под ником Gabe Follower пустил слух о новой игре от Valve — сетевом шутере Deadlock; создатели GreedFall II: The Dying World опубликовали карту развития игры в раннем доступе; по «Пятнице, 13-е» появятся новые игры, и, возможно, будет реанимирована Friday the 13th: The Game; авторы Beholder: Conductor раскрыли новые детали; в Сети появился первый кадр фильма «Возвращение в Сайлент-Хилл»; кроссовер .

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