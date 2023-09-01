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«Отменили и правильно сделали»: казахи жестко осадили пожаловавшегося на отмену концертов Галкина

«Отменили и правильно сделали»: казахи жестко осадили пожаловавшегося на отмену концертов Галкина

У пародиста Максима Галкин похоже наступила черная полоса – концерты отменяют и сочувствующих нет. На днях прошла новость, что запланированное сбежавшим из России юмористом выступление в Таллине 15 сентября не состоится.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
Узнаю Казахстан, &quot;негласно&quot;, так тихо, тихо, чтобы Россия не очень заметила.
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9 час.
Юрий Золотарев
Галкин? Пошшёл он НАХН!! КТО из уважающих себя РУССКИХ людей пойдёт слушать это ЧУДОВИЩЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА??
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2 мин.

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