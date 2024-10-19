В Сербию с визитом прибыл король Эсватини

Король Эсватини Мсвати III прибыл в Белград с многодневным визитом, 19 октября сообщает RTS. Мсвати III прибыл в аэропорт «Никола Тесла» где его встретил вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.