В Сербию с визитом прибыл король Эсватини

Король Эсватини Мсвати III прибыл в Белград с многодневным визитом, 19 октября сообщает RTS. Мсвати III прибыл в аэропорт «Никола Тесла» где его встретил вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.
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