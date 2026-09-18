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Китайцы запускают в продажу настоящее летающее блюдце: два человека, посадка на воду и цена в 120 тысяч долларов

Представьте: вы парите над землёй в прозрачной сфере, а вокруг — только небо и лёгкое жужжание электромоторов.

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