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Царьград

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Алла Пугачёва намерена вернуться в Россию с большим сольным концертом

Алла Пугачёва намерена вернуться в Россию с большим сольным концертом

Алла Пугачёва хочет вернуться в Россию, чтобы выступить с большим сольным концертом. Она уже ищет потенциальные площадки для выступленияАлла Пугачёва намерена вернуться в Россию и дать сольный концерт до конца года.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Просто отвратительно. Подлецы возвращаются? Того кто эту прошмандель запустит и предоставит какие то площадки и даст ей хрипеть со с цены - всех расстрелять.
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11 час.

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