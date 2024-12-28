ТУРСЛИВКИ 2024: Взлетаем вместе! Итоги яркого корпоративного банкета уходящего года.

21 декабря в сердце Москва-Сити, ресторана “Гранд Урюк Берёзка”, прошло ежегодное грандиозное мероприятие Федеральной Сети Туристических Агентств ТУРСЛИВКИ, «New Year Diamond Night-VII», вечер в стиле «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» стал настоящим праздником достижений, вдохновения и теплых встреч, собрав под одной крышей лучших дилеров, надежных партнеров и друзей нашей компании.