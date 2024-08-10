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Красный Крест открыл горячую линию для поиска людей в Курской области

Красный Крест открыл горячую линию для поиска людей в Курской области

РКК открыл горячую линию для потерявших связь с близкими в Курской области Российский Красный Крест (РКК) запустил горячую линию по розыску родных и близких в Курской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем официальном Telegram-канале.

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