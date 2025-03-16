Традиционная выставка-продажа голубей и других домашних птиц привлекла множество любителей пернатых и домашних животных.
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Традиционная выставка-продажа голубей и других домашних птиц привлекла множество любителей пернатых и домашних животных.