ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Устроилась консьержкой в элитный дом и узнала то, что тщательно скрывают богатые

Устроилась консьержкой в элитный дом и узнала то, что тщательно скрывают богатые

Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня расскажу вам историю, которая перевернула моё представление о жизни состоятельных людей.

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Комментарии
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sorsw
Воспитание от дедушек и бабушек, а остальное приложится...
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10 час.
Майя Majesty
Ну прям новую планету работница открыла)))
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5 час.
Майя Majesty
Дедушки-бабушки разные бывают))
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5 час.

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