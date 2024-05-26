Все счета Ивлеевой могут заблокировать

Анастасия ИвлееваБлогер Анастасия Ивлеева оказалась в очередной серьезной финансовой ситуации. Стало известно, что на счету опального блогера и светской львицы Анастасии Ивлеевой накопилась задолженность по налогам в размере более 11 млн рублей.
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