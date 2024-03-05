В Екатеринбурге возле многоэтажного дома нашли труп

Возле дома №23 на улице Боровой в Пионерском районе города Екатеринбург был обнаружен труп. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», после чего информацию о мертвом человеке подтвердили в Следственном управлении СК по Свердловской области.