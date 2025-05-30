USDT TRC20 Цена в Рублях и Особенности Обмена

Что такое USDT TRC20 и почему его цена в рублях важна? USDT (Tether) — это стейблкоин, привязанный к стоимости доллара США, что делает его популярным инструментом для сохранения капитала в условиях волатильности криптовалютного рынка.
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