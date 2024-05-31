В Харькове Вооруженные Силы России уничтожили объект “Бункер”. По данным местных подпольщиков, там злодействовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ответственные за автоматизацию и связь.
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