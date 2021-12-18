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В России стартовала ГЛОБАЛЬНАЯ реконструкция производственных линий под Су-57 и Су-75 (2021)

В России стартовала ГЛОБАЛЬНАЯ реконструкция производственных линий под Су-57 и Су-75 (2021)

Компания "Сухой" проводит глобальную реконструкцию своих производственных мощностей. Это позволит вывести самолеты Сухого на совершенно новый уровень и сделает их уникальным и конкурентоспособным предложением на международном рынке вооружений.

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