Они могут быть вашими коллегами, приятелями, хорошими знакомыми или даже очень близкими людьми. Как понять, что человек — энергетический вампир, по каким признакам это распознать и как эти люди действуют на вас? Профессор психологии рассказал, что делать, если вы столкнулись с энергетическим вампиром в своей жизни, и даже как быть, если это вы сами.