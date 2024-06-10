Боец ВСУ переплыл Днепр на плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен

Боец ВС Украины сдался в плен российским военным, переплыв Днепр на плоту из пластиковых бутылок. Перед этим, по словам источника РИА Новости, военнослужащий по боту обратной связи Free soldier вышел на связь с военными России.
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