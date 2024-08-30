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Иранский экстрасенс предсказывает тревожные события осени

Иранский экстрасенс предсказывает тревожные события осени

Иранский экстрасенс предсказывает тревожные события осени Юлия ЧинковаВ преддверии осеннего сезона иранский экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа решил предостеречь своих друзей о возможных опасностях, которые могут ожидать человечество в сентябре.

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