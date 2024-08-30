Иранский экстрасенс предсказывает тревожные события осени Юлия ЧинковаВ преддверии осеннего сезона иранский экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа решил предостеречь своих друзей о возможных опасностях, которые могут ожидать человечество в сентябре.
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