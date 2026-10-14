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Царьград

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Изменения для школьников: меньше заданий в ОГЭ по истории и обществознанию, литература народов России

Изменения для школьников: меньше заданий в ОГЭ по истории и обществознанию, литература народов России

С 2027 года в силу вступят новые изменения, которые коснутся обучения школьников. Старшеклассники будут изучать литературу народов России, а количество заданий в ОГЭ по истории и обществознанию снизится.

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