Приёмка и переработка сахарной свёклы требуют точного контроля количества поступающего сырья. На сахарных заводах весовой учёт связан с планированием загрузки технологических линий, контролем производительности и формированием достоверной производственной отчётности.
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