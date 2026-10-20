Претендовать на почетную награду смогут братчане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Главное условие — наличие волонтерского стажа в текущем году и не менее двух лет активной деятельности до этого.
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