Шеф Пентагона выразил главе МО Израиля возмущение ударом по членам НКО в Газе

Шеф Пентагона Ллойд Остин выразил руководителю министерства обороны Израиля Йоаву Галанту свое возмущение ударом, нанесенным еврейским государством по членам некоммерческой организации «Всемирная центральная кухня» в секторе Газа.
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