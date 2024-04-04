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Шеф Пентагона выразил главе МО Израиля возмущение ударом по членам НКО в Газе

Шеф Пентагона выразил главе МО Израиля возмущение ударом по членам НКО в Газе

Шеф Пентагона Ллойд Остин выразил руководителю министерства обороны Израиля Йоаву Галанту свое возмущение ударом, нанесенным еврейским государством по членам некоммерческой организации «Всемирная центральная кухня» в секторе Газа.

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