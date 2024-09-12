В Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Серебряное ожерелье»

ГАТИ выдала разрешение на его проведение В Петербурге 13 и 14 сентября на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Серебряное ожерелье» в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
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