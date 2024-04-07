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Во Франции обрадовались результатам президентских выборов в Словакии

Во Франции обрадовались результатам президентских выборов в Словакии

Политик Филиппо назвал хорошей новостью победу Пеллегрини на выборах в Словакии Результаты президентских выборов в Словакии, победу на которых одержал Петер Пеллегрини, можно назвать хорошей новостью для сторонников окончания конфликта на Украине.

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