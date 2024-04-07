Во Франции обрадовались результатам президентских выборов в Словакии

Политик Филиппо назвал хорошей новостью победу Пеллегрини на выборах в Словакии Результаты президентских выборов в Словакии, победу на которых одержал Петер Пеллегрини, можно назвать хорошей новостью для сторонников окончания конфликта на Украине.