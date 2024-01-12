Ученые обнаружили новую угрозу человечеству, связанную с раком

Скорее всего, на это влияют какие-то изменения в окружающей среде Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний онкологическими заболеваниями в мире среди молодежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
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