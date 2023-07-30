Президент 2Drots Жека: «Оказаться нашей команде в РПЛ реально»

«Я убежден, что мы могли бы этого достичь. Тогда бы я, наверное, полностью понял, что я реализовался, и проект 2Drots реализовался.
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