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Президент 2Drots Жека: «Оказаться нашей команде в РПЛ реально»

«Я убежден, что мы могли бы этого достичь. Тогда бы я, наверное, полностью понял, что я реализовался, и проект 2Drots реализовался.

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