С тюменцев стрясут налогов на 4 миллиарда рублей: как и где заплатить сборы

Жители Тюменской области в 2024 году заплатят 3,7 млрд рублей в качестве имущественных налогов. Среди них 2 млрд рублей — это транспортный налог, 1,2 млрд — налог на имущество и 504 млн рублей — земельный налог.
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