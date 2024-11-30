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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

С тюменцев стрясут налогов на 4 миллиарда рублей: как и где заплатить сборы

Жители Тюменской области в 2024 году заплатят 3,7 млрд рублей в качестве имущественных налогов. Среди них 2 млрд рублей — это транспортный налог, 1,2 млрд — налог на имущество и 504 млн рублей — земельный налог.

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